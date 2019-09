PJ detém em Mindelo casal suspeito de maus tratos a pessoa incapaz

12/09/2019 16:16 - Modificado em 12/09/2019 16:16

A Polícia Judiciária, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, esta quarta-feira, 11, dois indivíduos, um do sexo feminino e outro do sexo masculino (um casal), residentes em Fonte Francês, suspeitos da prática de crimes de maus tratos a pessoa incapaz.

Conforme a PJ, mãe e padrasto são suspeitos de maltratarem a filha e enteada, que possui problemas mentais e deficiência física. A mesma fonte avança que estes durante os atos de maltratos, “empurravam-na da escada e batiam-lhe com fios”.

Os detidos foram presentes, ainda na quarta-feira, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito de interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal que lhes aplicou como medidas de coação TIR e Apresentação Periódica.