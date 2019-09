Wilson Fernandes no quarteto de arbitragem para jogo da Taça CAF

12/09/2019 14:55 - Modificado em 12/09/2019 14:55

A Confederação Africana de Futebol (CAF) designou a equipa de arbitragem para dirigir este domingo,15, o jogo entre Paradou AC (Argélia) e Sportif Sfaxien (Tunísia), referente à primeira mão da segunda eliminatória da Taça CAF, onde consta o nome do árbitro assistente Wilson Fernandes da região desportiva de São Vicente.

Wilson Fernandes integra a equipa de arbitragem formada pelo árbitro principal Fabrício Duarte, da região desportiva de Santiago Sul, que esteve ligado muitos anos ao futebol sanvincentino, e ainda o assistente José Pina Mendes. António Rodrigues (Sal) será o quarto árbitro.

A CAF indigitou o marroquino Jamal Kaaouachi para comissário desta partida que se realiza no Estádio 05 de julho, em Argel, capital da Argélia.

O santantonense tem sido um dos assistentes cabo-verdianos constantemente nomeado para jogos das competições africanas e no ano passado, juntamente com Fabrício Duarte dirigiram o jogo da final de qualificação dos sub-17, a nível da União das Federações Oeste Africana (UFOA), no Senegal.