Agente de Papalele garante que jogador já treina mas sem indicar o nome do clube

12/09/2019 14:24 - Modificado em 12/09/2019 14:24

Pedro Silva, empresário do internacional cabo-verdiano Papalele, em comunicado na sua página oficial, garantiu que este “está bem, já fez exames médicos, está a treinar com a equipa”, e que aguarda apenas que esteja regularizada toda documentação para que fique desde já “legalizado em todos aspetos”.

Pedro Silva, aponta que todos anseiam pela estreia do jogador assim como o próprio, depois de tudo o que passou nos últimos três anos. “Mas damos prioridade aos trâmites legais do país, para que seja uma carreira alavancada e de futuro e não apenas uma passagem” lê-se na publicação.

Para já o empresário do jovem futebolista cabo-verdiano esclarece que só será divulgado o nome do clube, quando este fizer o anúncio oficial da contratação.

Sabe o NN que o jogador está a treinar com a formação do Fafe, equipa que milita na terceira divisão de Portugal, faltando o anúncio oficial da chegada do jogador ao clube portuense, e naturalmente, a extensão do contrato entre o jogador e a equipa.