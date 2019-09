Casal vai ser julgado por gastar dinheiro que banco depositou erradamente

12/09/2019 13:20 - Modificado em 12/09/2019 13:20

O banco depositou mais de 100 mil euros na conta do casal, que usou o dinheiro para comprar carros e dar algum a amigos.

Um casal norte-americano vai ser julgado porque gastou dinheiro que uma entidade bancária depositou na sua conta por engano. Segundo a Williamsport Sun-Gazette, o banco BB&T depositou 120 mil dólares (cerca de 108 mil euros) na conta de Robert e Tiffany Williams, que vivem em Montoursville, Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Assim que percebeu que o dinheiro foi depositado na conta o casal decidiu usá-lo para pagar as suas contas, emprestou 15 mil dólares a amigos (13.600 mil euros) e não resistiu à febre consumista, tendo comprado um SUV, um carro desportivo, duas moto 4 e uma caravana.

Quando o BB&T deu conta do seu erro em junho, entrou em contacto com o casal e pediu-lhe para devolver o dinheiro. Como não o fizeram, o banco entrou com uma ação judicial.

O casal enfrenta agora acusações de roubo.

Por Notícias ao Minuto