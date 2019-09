“Um simples Olhar” exposição fotográfica de Mário Soares

12/09/2019 01:25 - Modificado em 12/09/2019 01:25

Mário Soares apresenta em Mindelo a sua primeira exposição fotográfica intitulada um “Simples Olhar”, numa das salas do Centro Cultural do Mindelo até ao dia 22 do corrente.

A exposição que está patente no Centro Cultural do Mindelo, apresenta 16 fotografias em que o autor tenta transmitir os olhares de pessoas e o olhar de fotógrafo atrás da perspetiva.

Em entrevista ao NN, Mário Soares revela que as fotos presentes na exposição são na sua maioria, feitos com o telemóvel. “Vejo uma imagem e capto-a através do meu olhar, com as minhas lentes. Pode ser do telemóvel ou da camara”.

Natural da ilha de Santo Antão, viveu durante a sua infância e adolescência no Porto Novo. Filho de carpinteiro, cedo começou a interessar-se pela arte. Com pequenos pedaços de madeira, começou a trabalhar as peças de forma artesanal. “Comecei a enveredar pelo caminho artístico com artesanato. Anos depois, no trabalho foi lançado um concurso de fotografias onde participei e a partir dali, comecei a apanhar o gosto e agora onde quer que vou, lá está a máquina fotográfica ou o telemóvel a registrar o momento.

Com esta primeira exposição, num percurso recente, acredita que ainda tem muito para dar.

Depois do CCM, pretende levar a exposição para Santo Antão, Porto Novo e quiçá Ribeira Grande e outros lugares.

Durante duas semanas, o Centro Cultural do Mindelo recebe a exposição deste fotógrafo que tenta mostrar a sua visão sobre cada imagem.