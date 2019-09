Andebol: Sorteio da Fase de Grupos da Liga dos Campeões Africanos agendada para o próximo sábado ainda sem confirmação das equipas cabo-verdianas

12/09/2019 01:16 - Modificado em 12/09/2019 01:16

O sorteio da composição da fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos, em masculino e femininos, que se realiza este ano no Polidesportivo Vavá Duarte na cidade da Praia, de 3 a 14 de outubro, será realiza-se no sábado, 14 de setembro, no Níger. O nome dos representantes de Cabo Verde nas duas categorias o Atlético do Mindelo, ABC e Desportivo da Praia ainda não figuram nesta lista, o que traz mais incertezas quanto a participação cabo-verdiana na prova.

A organização da prova, que terá Cabo Verde, pela primeira vez como palco da prova rainha dos clubes campeões africanos, da época 2018/19, divulgou nesta quarta-feira, a lista de todas as equipas presentes no sorteio do próximo sábado, mas o nome do Atlético do Mindelo, que ostenta as faixas de campeã nacional em feminino e masculino, respectivamente, ainda não consta no leque.

De acordo com a mesma fonte, em masculino Cabo Verde, poderá participar com duas equipas, sendo eles o Atlético do Mindelo e o Desportivo da Praia, vice-campeão nacional. Mas até a data, ainda não há confirmação da participação destas duas formações. Sendo assim, até então figuram na lista de inscritas as equipas do RED STAR (Costa do Marfim), WIDAD SMARA (Marrocos), EGY SPORTING CLUB (Egipto), INTERCLUB (Angola), FAP (Camarões), ETOILE ROUGE (República do Congo), JSK (República Democrática do Congo) e o campeão em título o ZAMALEK (Egipto).

Já em femininos, Cabo Verde também terá a oportunidade de participar com duas formações, neste caso concreto o Atlético do Mindelo e o ABC da Praia vice-campeão nacional. Como se sucede em masculinos, ainda não há confirmação oficial da presença de qualquer destas equipas no sorteio.

Com isso compõem, por enquanto, o sorteio as formações do BANDAMA (Costa do Marfim), ABO SPORT (República do Congo), PETRO (Angola), HC HERITAGE (República Democrática do Congo), DGSP (República do Congo), MIKISHI (República Democrática do Congo), FAP (Camarões) e o PRIMERO DE AGOSTO (Angola) campeão em título.

Para se inscrever e participar na Liga dos Campeões cada equipa paga à Confederação Africana de Andebol uma caução de pouco mais de 200 contos. No caso do Atlético, que vai participar com duas equipas, a caução ultrapassa os 400 contos, o que tem sido um entrave para esta equipa mindelense.

A Liga dos campeões africanos de Andebol sénior masculino e feminino, arranca na Cidade da Praia, a 03 de outubro e termina a 14 do mesmo mês, com a consagração dos campeões africanos referentes a época 2018/19.