Organização do Cabo Verde Triangle Trail promove ações de formação e capacitação das equipas locais

12/09/2019 00:59 - Modificado em 12/09/2019 00:59

A primeira edição do Cabo Verde Triangle Trail, que decorre de 25 a 30 de outubro nas ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antão, está promovendo ações de formação das equipas locais, tendo em conta a pré-produção do evento, com vista a capacitar as comunidades locais das três ilhas envolvidas, especialmente os jovens, para que sejam “elementos ativos na organização do CVTT” e participem em todas as fases de implementação do mesmo.

As referidas ações de capacitação são dirigidas a funcionários municipais, clubes e associações e de acordo com a organização incluem sessões teóricas e práticas e abordam as temáticas do Planeamento, Reconhecimento do Percurso, Preservação Ambiental, Meios e Equipamentos, Socorro e Segurança, Logística e Implementação.

“Com estas ações, o CVTT está a cumprir um dos seus objetivos e pilares de atuação, garantindo o total envolvimento da comunidade local em todas as fases do evento e preparando as gerações futuras cabo-verdianas para a produção e organização de trails e eventos similares” assegura a organização.

Ao serem capacitadas, espera-se que as comunidades locais se sintam “totalmente engajadas com os princípios que norteiam o CVTT”, principalmente os da sustentabilidade ambiental e desenvolvimento comunitário.

Neste sentido, uma das primeiras ações de capacitação estende-se até 13 de setembro, nos Paços do Concelho de Porto Novo e de Calheta de São Miguel, respetivamente, sendo que na Ilha do Fogo, onde acontece a 2ª etapa do CVTT, as ações de capacitação estão agendadas para a semana entre 1 e 8 de outubro.

A mesma fonte, recorda que já envolveu na sua fase preparativa vários jovens e atletas nacionais, nomeadamente praticantes de trail e guias turísticos que têm sido elementos ativos na identificação, mapeamento e reconhecimento dos trilhos.

O evento envolverá na sua organização mais de 100 elementos, entre voluntários, produção, agentes desportivos, técnicos, staff, profissionais de saúde e de segurança.

O Cabo Verde Triangle Trail, é um circuito de desporto/turismo aventura, trail run, sendo que esta primeira edição decorre em 3 etapas, a primeira no dia 25 outubro no Parque Natural da Serra Malagueta (Santiago), a 2ª, a 27, no Parque Natural do Fogo e a 3ª a 30 do mesmo mês no Parque Natural de Cova, Paul e Ribeira da Torre (Santo Antão).

“Trata-se de um evento que visa promover Cabo Verde como um destino de trail/run, pois este reúne todas as condições para a prática desta modalidade, ao mesmo tempo que trará ao país visitantes/atletas de várias nacionalidades que, percorrerão três ilhas, três parques naturais, fomentando o turismo e economia local” completa a organização.