Hotéis do centro do Mindelo com reservas quase esgotadas para o período do Carnaval 2020

12/09/2019 00:28 - Modificado em 12/09/2019 00:28

Os hotéis do centro da cidade do Mindelo encontram-se com as reservas quase esgotadas para período do Carnaval 2020, havendo casos de estabelecimentos cujas reservas esgotaram ainda no ano passado.

Quando faltam quase seis meses para a festa do Rei Momo 2020, o NN, numa ronda pelos principais hotéis do centro da cidade apurou que estes já estão com as reservas quase esgotadas.

Segundo a responsável de reservas, Marina Paris, no Aparthotel Avenida, que disponibiliza 20 quartos, não há espaço disponível para a época carnavalesca desde o ano passado.

O mesmo acontece com o Hotel Don Paco, igualmente no centro do Mindelo, com 44 quartos, onde a situação repete-se, para os dias 24 e 25 de fevereiro de 2020, estando as reservas já preenchidas a 100%, isto conforme informações fornecidas por Charlina Miranda.

O MindelHotel só tem disponível 10 por cento dos seus 70 quartos, para os dias do Carnaval. Mas de acordo com Patrícia Mota, a expetativa é que brevemente o hotel irá esgotar as suas reservas para o Carnaval 2020.

Por sua vez, a mais antiga unidade hoteleira da ilha, o Porto Grande, não disponibilizou dados, acrescentando que brevemente será possível fazê-lo.

De realçar que, a época de Carnaval traz muitos turistas a São Vicente, sendo que a maioria dos hóspedes são proveniente de países europeus, entre eles Reino Unido, França, Polónia, Portugal e Holanda, e um número reduzido de nacionais.

Para o designado desfile principal da terça-feira de Carnaval, dia 25, em São Vicente, preparam-se para os grupos, Monte Sossego, Estrelas do Mar, Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo e Vindos do Oriente, este ainda por confirmar.

A anteceder, na véspera, o desfile principal, as ruas do Mindelo recebem a animação da Escola de Samba Tropical, habitualmente um dos momentos marcantes da festa carnavalesca mindelense. Para além dos Mandingas, que são sempre um grande atrativo do carnaval mindelense.