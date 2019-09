Navio Mar d’Canal ainda sem previsão de retorno às operações

11/09/2019 16:17 - Modificado em 11/09/2019 16:26

O navio Mar d’Canal, está ainda sem previsão de retorno às viagens na rota São Vicente/Santo Antão/São Vicente, informações avançadas pelo gerente e representante do sócio maioritário.

Segundo Marcos Alvarez adiantou à Inforpress, o navio Mar d’Canal que se encontra parado desde o mês de abril, contínua sem data para voltar a fazer viagens.

O que se sabe é que o navio está a passar por algumas reparações feitas pelos trabalhadores, que por sua vez, continuam a receber os seus salários. Conforme pôde apurar este Online, o navio Mar d´Canal vai ter um novo gerador, que irá substituir o antigo.

No que concerne a Adriano Lima, o único sócio da Naviera Armas em Cabo Verde, este diz que a ordem para paralisar o navio veio da Espanha, da empresa-mãe Naviera Armas, por decisão do sócio maioritário António Armas.

O mesmo diz não ter qualquer informação de quando o navio voltará a operar na rota normal.

Titular de 40% das ações da Naviera Armas Cabo Verde, Lima frisou ter recorrido a alguns processos no tribunal de forma a mostrar a sua posição societária, onde ganhou em primeira instância, contudo a outra parte, a espanhola, recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, desconhecendo, até à data, qualquer despacho.

De lembrar que o Navio Mar d’Canal com 46 anos de existência, opera nos mares de Cabo Verde há 16 anos e neste momento encontra-se atracado no cais de Cabotagem do Porto Grande, em Mindelo.