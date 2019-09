Zé Luís eleito o melhor avançado do mês de agosto

11/09/2019 14:53 - Modificado em 11/09/2019 14:53

O avançado internacional cabo-verdiano Zé Luís, jogador do Futebol Clube do Porto, foi considerado esta quarta-feira, o melhor avançado a atuar na primeira liga portuguesa de futebol durante o mês de agosto, segundo uma votação levada a cabo pelos treinadores do campeonato.

Zé Luís, de 28 anos, chegou ao clube esta época proveniente do Spartak de Moscovo da Rússia, está tendo um grande arranque de época ao serviço dos dragões, onde, nesta temporada, já leva 5 golos em 6 jogos.

Avançado dos dragões superou Mehdi Taremi, do Rio Ave, e o colega Marega.O atacante cabo-verdiano reuniu 30,37 por cento dos votos, superando Mehdi Taremi (25,19%) do Rio Ave e Marega (15,56%) do FC Porto, segundo e terceiro classificados respetivamente.