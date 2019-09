Cabo Verde, de novo, no cargo de Vice-Presidente da Assembleia Geral da OMT

11/09/2019 00:21 - Modificado em 11/09/2019 00:22

Pela segunda vez consecutiva, o Ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, José da Silva Gonçalves, vai ser um dos Vice-Presidentes da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT).

A sua primeira nomeação aconteceu em Chengdu na China, em 2016, na 22.ª Assembleia Geral da OMT.

Durante a 62.ª Reunião da Comissão Africana (CAF) da OMT, em São Petersburgo, sob proposta da Diretora Regional da OMT para África, Elcia Grandcourt, nomeou por consenso o nosso país para assumir, pela segunda vez consecutiva, um dos dois representantes do continente africano para a Vice-Presidência da 23.ª Assembleia Geral, cujos trabalhos têm início amanhã, quarta-feira e prolongam até sexta-feira, na mesma cidade.

O outro Vice-Presidente eleito é o Ministro do Turismo do Quénia, Najib Balala. “Amanhã, quando se der início aos trabalhos desta 23.ª Assembleia Geral, o nome e o prestígio de Cabo Verde, estarão bem alto no lugar e destaque que o nosso país e povo merecem, bem representados na função e pessoa do ministro José da Silva Gonçalves” lê-se no comunicado.