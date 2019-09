Santo Antão: Novo edifício da Escola Secundária António Januário Leite, no Paul, será inaugurado a 20 de setembro

11/09/2019 00:14 - Modificado em 11/09/2019 00:14

A nova Escola Secundária António Januário Leite, no município do Paul, vai entrar em funcionamento no dia 23 de setembro, sendo que a sua inauguração está prevista para o próximo dia 20. Uma infraestrutura que vem responder às necessidades da comunidade educativa deste concelho que está em franco crescimento.

O novo liceu do Paul, financiada em 285 mil contos pelos Fundos Árabe e Saudita, começou a ser construída em junho de 2015. Entretanto, as obras tiveram um período suspensas, devido a atrasos na transferência de verbas para a conclusão da infraestrutura, tendo sido retomadas em maio deste ano. Concluídas as obras, as instalações já estão prontas para serem utilizadas pela comunidade educativa deste município.

Esse estabelecimento de ensino dispõe de 22 salas de aula, além de um auditório e espaços desportivos, foi construído no quadro de um pacote de infraestruturas escolares em Cabo Verde e que abrange também as ilhas de São Nicolau, Boa Vista e São Vicente.

De referir que com a entrada em funcionamento do novo liceu, as atuais instalações, situadas no Eito, ficam disponíveis para novas utilizações, para evitar que essas instalações fiquem à mercê do vandalismo.

O Paul é um concelho que se situa no extremo nordeste da ilha de Santo Antão, tem 54,26 quilómetros quadrados (km²) de superfície e uma população de 5.647 habitantes, em 2018, com 57,9 por cento (%) de indivíduos de sexo masculino e 42,1 % de sexo feminino, com idade média de 33,6 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a mesma fonte, a população do Paul representa 14,6% do total da ilha de Santo Antão e está reunida em 1.816 agregados familiares.

A taxa de ocupação da população activa é de 46,0% e a taxa de desemprego de 6,8%, com o desemprego jovem (15-24 anos) na casa dos 24,5%.