Companhia aérea panafricana Asky Airlines vai começar a voar para Cabo Verde

10/09/2019 23:50 - Modificado em 10/09/2019 23:50

A companhia panafricana Asky Airlines, vai começar a voar para Cabo Verde a partir de abril de 2020, com destino ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Cidade da Praia.

Os voos, segundo a imprensa internacional, terão origem no Lomé, capital do Togo, com uma escala em Dacar, capital do Senegal.

O voo KP010 voará do Aeroporto Internacional de Lomé/Tokoin com escala no Aeroporto Internacional de Dacar/Blaise Diagne, tendo como destino final Cabo Verde. No retorno, o voo KP010 partirá do Aeroporto Internacional da Praia, fará escala em Dacar para, finalmente, pousar na capital togolesa.

Cabo Verde será o 21º país africano servido pela Asky Airlines. Do centro de Lomé, a transportadora já voa para Senegal, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Libéria, Mali, Costa do Marfim, Burkina Faso, Níger, Gana, Benim, Nigéria, Camarões, República Centro-Africana, Gabão, Chade, Congo, República Democrática do Congo e África do Sul.