Deputado Eduardo Bolsonaro visita pai no hospital… com arma na cintura

10/09/2019 17:23 - Modificado em 10/09/2019 17:23

Já não é a primeira vez que o deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro se deixa fotografar com uma arma na cintura.

Numa imagem que foi partilhada pelo próprio nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro exibe uma arma à cintura durante uma visita ao pai no hospital, onde está ainda a recuperar de uma operação a uma hérnia.

Recorde-se que Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, foi operado no domingo e ficará hospitalizado durante, pelo menos, cinco dias.

Eduardo, que poderá tornar-se no novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, visitou o pai após a operação e publicou uma fotografia do momento nas redes sociais, tendo a atenção sido centrada, porém, no facto de ter ido armado para o hospital.

De acordo com a imprensa brasileira esta não é a primeira vez que o deputado federal exibe uma arma em público.

Jair Bolsonaro foi operado “com êxito” ao abdómen, a quarta cirugia desde que foi esfaqueado há um ano, num comício, e ficará hospitalizado pelo menos cinco dias, anunciaram hoje fontes dos seus médicos.

O porta-voz da Presidência brasileira, Otavio do Rego Barro, afirmou numa conferência de imprensa que Bolsonaro passou as funções do cargo para o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, e voltará a funções assim que os médicos o permitam.

Por Notícias ao Minuto