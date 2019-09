Futebol de Praia: Cabo Verde sobe oito lugares no Ranking Mundial e é a 8ª em África

A seleção masculina de futebol de praia, subiu oito lugares do Ranking Mundial e três lugares em África, após a nova atualização feita pela Beach Soccer Worldwide (BSWW).

Na atualização feita, consta que Cabo Verde, que esteve presente no Sal Beach Games (2016 e 2017), CAF Beach Soccer AFCON (2016-Nigéria) e Jogos Africanos de Praia-Sal 2019, assume agora o lugar 60 do Ranking, com 205 pontos.

A nível africano aos Tubarões Azuis, ocupam a 8ª posição, num ranking liderado pelo Senegal que está no top-10 a nível mundial. O ranking mundial que é liderado pelo Brasil.

Estas actualizações do ranking das selecções mundiais de futebol de praia, por parte do Beach Soccer Worldwide, referem-se a todas as competições realizadas de Fevereiro de 2015 até Agosto de 2019.