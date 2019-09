Voleibol: Beatriz Santos apresentada como reforço do FC Porto

10/09/2019 13:44 - Modificado em 10/09/2019 13:44

A oposto internacional cabo-verdiana de 23 anos Beatriz Santos, foi apresentada segunda-feira, como reforço da equipa de voleibol do FC Porto para a nova temporada. A cerimónia de apresentação do plantel azul e branco contou com a presença do presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Depois de ter chegado a Matosinhos, proveniente do Boavista clube que representou por duas épocas, a jovem voleibolista formada em Ponta do Sol, Santo Antão, reforça os “dragões” na temporada em que estes se juntaram à Academia José Moreira (AJM).

Ao serviço do Leixões, Beatriz, conquistou uma Supertaça e um campeonato, sendo que agora abraça um novo projeto em Portugal, desta feita ao serviço do clube azul e branco da Cidade Invicta.