ANAS capacita instituições públicas e privadas por forma a melhorar o funcionamento sustentável das ETAR em Cabo Verde

10/09/2019 00:31 - Modificado em 10/09/2019 00:31

ETAR da Ribeira de Vinha – S. Vicente

A cidade do Mindelo, acolhe durante cinco dias, uma formação levada a cabo pela Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS) que visa reforçar a capacidade técnica dos quadros do saneamento, por forma a melhorar o funcionamento sustentável das ETAR em todo o país.

O objetivo central desta formação é tentar resolver os problemas de saneamento em todas as ilhas, sendo que as maiores dificuldades se prendem com a necessidade de investimentos nas infraestruturas que completem o ciclo de saneamento, onde há zonas que não tem estações de tratamento e que poluem as praias e outros locais.

Participam nesta formação de saneamento líquido, técnicos das ETAR de São Vicente, Sal, Boa Vista, Santiago e Maio. Esta é financiada pela Cooperação Luxemburguesa, no âmbito da assistência técnica do programa de apoio ao setor de água e saneamento.

A formação dos técnicos, que teve início nesta segunda-feira, 09, e termina na próxima sexta-feira, 13, é ministrada pelo professor e formador José Saldanha Marques e contempla as componentes teóricas e prática.