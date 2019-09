Professores adquirem capacitação em “Lab in a Box”

10/09/2019 00:27 - Modificado em 10/09/2019 00:27

Foto: Inforpress

São Vicente recebe durantes três dias uma formação, voltada para o projecto “Lab in a Box”, do Ministério da Educação que pretende promover mais o ensino experimental nas escolas, envolvendo cerca de 30 professores das ilhas de Barlavento.

Cerca de trinta professores de Físico-Química das ilhas de São Vicente, Sal, Boa Vista, São Nicolau e Santo Antão iniciaram, nesta segunda-feira, 09, uma formação destinada à área da Física. A referida formação tem como objetivo capacitar os professores, que vão passar por todas as experiências desenvolvidas e depois repassar para os alunos os conhecimentos adquiridos.

O projecto “Lab in a Box”, é ministrado pelo técnico do Instituto Gulbenkian de Ciências, de Portugal, sendo promovida conjuntamente com o Ministério da Educação de Cabo Verde.

Ministrada em 2017 em Santiago, esta formação, tem em São Vicente a parceria da Casa da Ciência da Universidade de Cabo Verde no Mindelo, onde, para além de professores, o curso conta com a participação de oito coordenadores pedagógicos na condição de observadores.

O projecto “Lab in a Box” tem como objectivo, promover o ensino experimental nas escolas através de uma caixa, que tem cerca de 100 experiências em Biologia, Ecologia, Física, Química e protocolos experimentais.

Iniciou-se em 2016 na área da biologia e ecologia e depois foram enviadas cerca de 50 caixas, que foram distribuídas pelas escolas do país.