Federação das Associações de Estudantes Universitários de Cabo Verde quer maior engajamento do governo na comunidade académica

10/09/2019 00:00 - Modificado em 10/09/2019 00:01

Flávio Lima: Presidente da Federação das Associações Académicas Universitárias

A declaração é do Presidente da Federação das Associações Académicas Universitárias, proferida na sequência do encontro que manteve com o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, em São Vicente, que se mostrou satisfeito com o encontro e garantiu ainda que a instituição estudantil vai continuar a intensificar o diálogo.

Conforme, Flávio Lima, a Federação quer que o governo se sensibilize em relação aos estudantes e desporto universitário, em especial naquilo que é o associativismo académico- estudantil em Cabo Verde.

O propósito do encontro, que aconteceu na tarde desta segunda-feira, na Chefia do Governo em São Vicente, este serviu para fazer a apresentação da Federação das Associações de Estudantes Universitários de Cabo Verde e explicar de momento como é que a classe estudantil está organizada no país. “Nós temos de momento as Associações de estudantes, as Ligas universitárias da ilha de São Vicente e Santiago e a nível nacional temos a Federação Nacional de Estudantes e dos Desportos Universitário”.

E também o porque da existência da Federação tanto a nível académico como desportivo. “Apresentamos aquilo que é a nossa missão, que é representar os estudantes e seus propósitos e também promover e dinamizar os desportos universitários no arquipélago”.

Ainda, segundo o presidente e membro fundador da Federação, a instituição perspetiva a realização de competições a nível nacional e internacional, tendo como exemplo o que é feito no continente e no mundo.

Com isso a Federação, quer que o governo esteja a par de como funcionam as associações universitárias do país, das ligas na ilha de São Vicente e Santiago e a nível nacional, da Federação das Associações de Estudantes Universitários de Cabo Verde.