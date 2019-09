Equipa de São Vicente participa do 3º Concurso de Robótica da First Global, no Dubai

9/09/2019 16:13 - Modificado em 9/09/2019 16:13

De visita à ilha de São Vicente, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, recebeu a equipa de robótica da ilha, que participou no Concurso Africano de Robótica da African Collective Impact Initiative, na África do Sul e que vai participar no Concurso de robótica da First Global no Dubai em outubro próximo.

A equipa de robótica, formada por nove alunos de três escolas secundárias de São Vicente, que participou do concurso africano da robótica na África do Sul em agosto e que irá participar do 3º concurso internacional de robótica da First Global no Dubai, em outubro próximo.

Para o professor João Pinheiro, os alunos estão motivados desde o mês de novembro, 2018, altura em foram recrutados para a equipa. “São alunos que desde o iníco dos laboratórios da Web Lab mostraram interesse nesta área de robótica e durante o ano lectivo e nas férias trabalharam afincadamente na construção do robô que foi apresentado na África do Sul e agora estamos a preparar uma boa representação no Dubai”.

O grupo é formado por alunos da Escola Industrial e Comercial do Mindelo e escolas Jorge Barbosa e Ludgero Lima, após o encontro com o PM, consideraram excitante a oportunidade de mostrar os seus projetos ao governante cabo-verdiano.

O porta-voz dos alunos, Ivan Soares, mostrou-se agradecido pelo contributo que o governo deu à equipa para que pudesse viajar até a África do Sul e espera que o governo continue a apoiar projetos deste tipo.

Sobre a deslocação ao Dubai em outubro, diz que o grupo pretende conseguir no mínimo, alcançar o 10º lugar entre 140 países. “Sabemos que é difícil, mas estamos empenhados e dedicados em conseguir uma boa representação.

Para esta mostra tecnológica irão levar, um robô contruído com base num Kit fornecido pela empresa que financia o evento. “Construímos o robô com as ferramentas disponibilizadas e depois será apresentado e avaliado, tendo em conta a criatividade de cada grupo e da sua funcionalidade, que neste caso, será o protótipo de um robô projetado para fazer a limpeza dos poluentes no mar.

Até ao momento foram selecionados apenas cinco alunos, sendo estes patrocinados pela organização. “Não temos condições para levar todos, mas estamos à espera de conseguir outros apoios” garantiu José Pinheiro.

A First Global, uma organização internacional sem fins lucrativos focada em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, realiza anualmente uma competição de robótica para jovens de todo o mundo.

O First Global Challenge de 2018, que se realizou no México, reuniu participantes de mais de 190 países para resolver problemas de eficiência energética com robôs criados por eles.

