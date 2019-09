Santo Antão: Projeto de Abastecimento de Água Potável e Saneamento de Águas Residuais será apresentado nesta segunda-feira

9/09/2019 10:30 - Modificado em 9/09/2019 10:30

A cidade do Porto Novo acolhe, nesta segunda-feira, 09, o ateliê de apresentação e arranque oficial do Projeto de Abastecimento de Água Potável e Saneamento de Águas Residuais da ilha de Santo Antão, que será presidido pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

De acordo com a edilidade portonovense, o projeto irá melhorar o abastecimento de água potável e o saneamento de águas residuais nos três concelhos de Santo Antão, impactando “positivamente nas condições de vida da população da ilha e com ganhos também a nível da economia”, uma vez que serão reduzidas, de forma significativa, as perdas no sistema de distribuição de água potável.

No domínio do saneamento o projeto assegurará a extensão do sistema de saneamento na cidade do Porto Novo, com impacto significativo no meio ambiente.

O Projeto de Abastecimento de Água Potável e Saneamento de Águas Residuais, está orçado em cerca de 10 milhões de dólares, financiados pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento Economico de África e pelo Governo de Cabo Verde.

De realçar que durante a apresentação do mesmo, haverá a exposição abordando o tema “Os desafios do setor da água em Cabo Verde”. Já na quarta-feira, 11, será feita a visita aos sítios de intervenção do referido projeto.