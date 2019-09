Miguel Monteiro: “Universidade de Verão do MpD tem permitido aos jovens crescer a nível da cidadania e da política“

8/09/2019 23:37 - Modificado em 8/09/2019 23:37

O secretário-geral do Movimento para a Democracia (MpD, poder), Miguel Monteiro, considerou hoje que a Universidade de Verão do partido tem sido uma jornada “muito rica” e permitido aos jovens “crescer” a nível da cidadania e político.

As considerações foram feitas hoje, à margem da cerimónia de encerramento do evento, que decorreu num dos hotéis da Cidade Velha e contou com a participação de cerca de 60 participantes, oriundos de todos os concelhos do país.

Segundo Miguel Monteiro, a Universidade de Verão do MpD tem sido uma jornada “muito rica”, que contou com a participação de “várias personalidades”, as quais abordaram diversos temas da actualidade, permitindo assim aos jovens “crescer” quer a nível de cidadania, quer a nível da política.

“A cada ano temos tido a capacidade de melhorar a qualidade, quer dos oradores, dos intervenientes e isso demonstra que há uma grande razão para a qualidade desta universidade de verão”, sublinhou.

Miguel Monteiro avançou que durante esses três dias as intervenções feitas pelos jovens participantes “foram excelentes”, o que demonstra que os jovens cabo-verdianos estão preparados para intervir, faltando-lhes apenas um espaço próprio para debate.

“Para o ano, e em princípio, teremos mais jovens oradores internacionais e alunos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) pelo menos já há negociações nesse sentido para ter jovens de São Tomé e Príncipe e de Angola, concluiu.

“Revolução 4.0 e a empregabilidade”, “A emergência do Populismo e as suas ameaças”, “Mulher e a Política”, “História político-constitucional de Cabo Verde”, “A importância das escolas políticas de verão e das organizações políticas de juventude” e “Seminário Falar Claro/Redes sociais” foram os temas em debate durante o evento.

Inforpress