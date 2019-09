Catorze reclusos participaram em Torneio de Xadrez na Cadeia Central de São Vicente

A Cadeia Central de São Vicente, situada em Ribeirinha, recebeu na sexta-feira e no sábado, um torneio de xadrez, entre os reclusos do estabelecimento prisional. O torneio foi organizado pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez em conjunto com a direção da Cadeia Central e a Associação Regional de Xadrez de São Vicente.

Conforme informações recolhidas pelo NN, o torneio enquadra-se dentro de uma formação que foi ministrada aos reclusos do estabelecimento prisional, no passado mês de junho. O torneio que foi arbitrado pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Xadrez, Francisco Carapinha, contou com a participação de catorze reclusos, sendo que seis destes avançaram para o “Match” a realizar-se na próxima sexta-feira, 13, com um misto de São Vicente.

A intenção da FCX é ministrar as referidas formações em todas as cadeias do arquipélago, por forma a ter num futuro próximo, uma equipa para competir no torneio entre Cadeias de sete países, internacionalizando assim as competições de xadrez entre reclusos de várias nações.

De salientar que após o término da competição a Federação da modalidade, irá proceder à entrega de equipamentos de xadrez, com o intuito dos reclusos praticarem com maior assiduidade.