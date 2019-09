Plantel principal do Benfica festejará o 38.º campeonato em Cabo Verde

8/09/2019 16:15 - Modificado em 8/09/2019 16:15

Foto: SÉRGIO MIGUEL SANTOS/ASF

«O Benfica assume um compromisso com Cabo Verde, na próxima conquista do 38, e tudo faremos para que seja já nesta época, após os festejos no Marquês de Pombal, iremos fretar um avião e trazer a nossa equipa para festejar em Cabo Verde».

A promessa foi feita por Luís Filipe Vieira, presidente da SAD benfiquista, por ocasião da inauguração da Casa do Benfica na Cidade da Praia.

O presidente benfiquista adiantou ainda que «Eles [os jogadores] têm que sentir este calor, e de certeza que ao sentirem este calor, dentro do campo não vão esquecer o que é África e principalmente Cabo Verde».

Nas palavras de Vieira, a promessa justifica-se pelo apoio demonstrado à comitiva durante a viagem a Cabo Verde.

Com A Bola