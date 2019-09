Presidente do Benfica traz “na bagagem” a Taça da “Reconquista”

6/09/2019 00:04 - Modificado em 6/09/2019 00:04

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Felipe Vieira, chega a Cabo Verde, nesta sexta-feira, 06, trazendo consigo a Taça da “Reconquista” do campeonato de futebol da liga portuguesa época 2018/19. A inauguração da casa do Benfica na Cidade da Praia será o marco principal da visita a Cabo Verde.

A comitiva benfiquista que desembarcará na tarde desta sexta-feira no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, integra 13 elementos de onde, além de Vieira, se destaca a figura de Luisão, ex-capitão da equipa com mais títulos conquistados em Portugal, ainda o Vice-presidente do clube Domingos Almeida, o coordenador das Casas do Benfica, Jorge Jacinto e o assessor da direção Ricardo Maia.

Nesta sexta-feira, para além da receção dos adeptos no aeroporto, a comitiva encarnada será recebida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, e pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos.

Já no sábado, 07 de setembro, de acordo com a agenda divulgada pelo clube lisboeta, Luisão ministrará uma palestra na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), seguida de muitas atividades no largo Eusébio, na Achada de Santo António, que culminará com a inauguração da Casa do Benfica na Cidade da Praia, a 251ª do clube.

A inauguração vai contar com a presença do primeiro-ministro cabo-verdiano, que também esteve no ato de abertura da casa, em junho do ano passado, tal como o antigo jogador Pedro Mantorras.

O Governo cabo-verdiano, segundo o Boletim Oficial publicado hoje, vai distinguir o Sport Lisboa e Benfica com o Segundo Grau da Medalha de Mérito Desportivo “pela sua história no mundo do futebol, pela sua dimensão amplamente plural dentro e fora das fronteiras da CPLP”.

Ainda segundo a mesma publicação e na senda da visita da comitiva benfiquista, o Governo atribui ao clube Sport Lisboa e Benfica, na pessoa do seu presidente Luís Filipe Vieira, a Medalha de Mérito Desportivo, o que honra Cabo Verde e orgulha muito os benfiquistas cabo-verdianos.

A Taça da “Reconquista” chega a Cabo Verde depois de ter passado pelos Estados Unidos da América e pelas casas do clube em Portugal.

Luís Felipe Vieira e comitiva terminam a sua estadia em Cabo Verde no domingo, 08, com uma visita ao Clube Os Travadores, a sexta delegação do Benfica.