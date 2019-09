AAVTCV disponível para soluções de melhoria de venda de bilhetes da CV Inter-Ilhas

5/09/2019 23:55 - Modificado em 5/09/2019 23:55

A Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV), afirma que recebeu uma proposta da Cabo Verde Inter-Ilhas onde constava uma comissão de 3 a 4 por cento pela venda dos bilhetes das viagens marítimas inter ilhas. A AAVTCV garante que a oferta não corresponde ao desejado e pede 7%.

A AAVTCV aponta que no dia 07 de Agosto, enviou uma comunicação ao presidente da Cabo Verde Inter-Ilhas, com o conhecimento do Ministro da Economia Marítima, propondo uma relação de parceria, no sentido de aumentar a comissão da venda de bilhetes da CV Inter-Ilhas para os 7%, para todas as Agências de Viagens, porque com os 7% já é difícil a sustentabilidade do negócio, e com 3 ou 4% mais difícil ainda será.

A mesma fonte garante que, após 21 dias sem obter uma resposta da CV Inter-Ilhas, a AAVTCV enviou nova missiva à empresa, manifestando estranheza pela ausência de resposta, solicitando a abertura para um diálogo e parceria com o objetivo de ambas as partes “trabalharem juntos para a afirmação de objetivos comuns”.

“Assim, reiteramos o convite para um encontro que se faz cada vez mais urgente e indispensável entre as duas partes a fim de pôr cobro a uma situação de indefinição que não abona nem a favor da imagem e muito menos da criação de condições de sustentabilidade dos negócios de duas instituições condenadas a serem parceiras. E as melhores parceiras, claro está, serão sempre construídas na base do diálogo e da confiança e boa-fé entre os parceiros” diz a AAVTCV em comunicado.