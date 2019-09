Rolando ainda sem clube para época 2019/20

5/09/2019 23:50 - Modificado em 5/09/2019 23:50

O defesa central luso-cabo-verdiano Rolando, é um dos nomes que consta na lista de jogadores ainda sem clubes para a nova época 2019/20, que já se iniciou em todos os campeonatos europeus, isto após o fecho do mercado de transferências na Europa no começo desta semana.

Rolando de 34 anos, natural de São Vicente, é um dos jogadores mais mediáticos de uma longa lista de jogadores livres a que os clubes ainda podem recorrer para tapar vários buracos nos respetivos plantéis.

Desde que terminou contrato com o Marselha, a 30 de junho, o defesa central foi apontado a clubes como o SC Braga (Portugal) e Brescia (Itália), mas não passaram de meras especulações. Com isso, Rolando encontra-se “livre” no mercado. Assim sendo terá possibilidades de ingressar, a qualquer momento, em qualquer clube, pois está sem ligações contratual a qualquer clube.

De acordo com o Portal “Transfermarket”, a cotação de Rolando está em 750 mil euros, valor muito abaixo do de 2011, quando atingiu a cotação máxima de 14 milhões de euros no valor de mercado. O jogador, conta no seu palmarés com 12 títulos conquistados, todos eles ao serviço Futebol Clube do Porto.