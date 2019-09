CV Airlines lança tarifa “Promo” com mais bagagens grátis nos voos com origem em África

5/09/2019 23:44 - Modificado em 5/09/2019 23:45

A companhia de bandeira, anunciou que decidiu incluir uma peça de bagagem nas Tarifas “Promo” dos voos com origem em Dacar, Lagos e Luanda, com conexão ao hub do Sal.

Com a bagagem adicionada, as tarifas “Promo” a partir de Dacar (Senegal), Lagos (Nigéria) e Luanda (Angola), terão agora uma peça de bagagem de porão permitida para todos os voos da CV Airlines.

Esta campanha, de acordo com a empresa área, já está ativa e é válida apenas para as rotas que começam nestas três cidades, e que vem reforçar as operações da empresa no continente africano, bem como as conexões entre África, Europa e América do Norte e do Sul, como parte de sua missão de conectar estes quatro continentes.

Todos os voos fazem conexão ao hub do Sal, cujo programa de Stopover permite que os passageiros permaneçam até sete dias em Cabo Verde e, assim, explorem as várias experiências nas ilhas, sem nenhum custo adicional nas suas tarifas áreas.