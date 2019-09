Centro de Turismo e Economia Solidária de São Vicente abre ao público nesta sexta-feira

5/09/2019 23:39 - Modificado em 5/09/2019 23:41

A ilha de São Vicente vai, a partir desta sexta-feira, 06, ganhar um novo Centro de Turismo e Economia Solidária, situada no segundo piso do Mercado Municipal, na Rua de Lisboa, ligada ao Projeto Rede de Turismo Solidário e Economia Sustentável da ilha de Monte Cara.

O centro que será aberto ao público na manhã desta sexta-feira, tem como objetivos promover os territórios rurais da ilha de São Vicente, os Roteiros de Turismo e Economia Solidária (RoTES), os Percursos Ecológicos Pedestres (PEP), e Trilhas Subaquáticas, enquadradas no Projeto Rede de Turismo Solidário e Sustentável de São Vicente.

A infraestrutura, comportará muitas valências, que vão desde informação, exposição e venda de produtos variados da ilha, provenientes de unidades de transformação agroalimentar melhoradas e/ou criadas no âmbito do projeto, como também produtos provenientes de produtores e artesãos da ilha de São Vicente. O ato marcará também a assinatura de um manifesto de turismo sustentável.

O Programa Rede de Promoção do Turismo Solidário e Inclusivo do Desenvolvimento Sustentável e Valorização do território na ilha de São Vicente, é promovido pela Associação dos Amigos da Natureza (AAN), em parceria com o Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI) e a Câmara Municipal de São Vicente. O projeto na ilha é financiado pela União Europeia.

O projeto conta ainda com a colaboração de outros associados como a ProEmpresa, o Programa das Áreas Protegidas de São Vicente e Santa Luzia, do Ministério da Agricultura e Ambiente, as Associações Rurais e comunitárias de São Vicente e o Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE).