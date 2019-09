Tito Paris marca “Reencontro” na Rua de Lisboa

6/09/2019 00:05 - Modificado em 6/09/2019 00:05

Tito Paris dá este sábado, 07, um concerto na Rua de Lisboa em São Vicente. O concentro “Reencontro” é o regresso ao local onde tudo começou e conta com a participação de antigos colegas da sua já longa carreira profissional.

O concerto “Reencontro” está inserido num documentário, com produção da RTP África, sobre a sua vida e carreira musical. Segundo os promotores deste evento será “um espectáculo único, com os sons e a banda original, para interpretar as canções que o apresentaram ao mundo”.

O documentário, que culmina com este show na Rua de Lisboa, irá abordar o percurso pessoal e profissional do músico mindelense. “Falar sobre onde nasci e cresci, na rua de Craca em Chã de Cemitério, e também o local onde fiz os primeiros ensaios”.

Este é um reencontro porque, segundo Tito Paris, foram buscar os primeiros músicos que com ele tocaram no início carreira profissional. “Começamos aqui e agora no auge da nossa carreira, esta homenagem para encontrar colegas de antigamente, sabe bem”.







Jennifer Solidad, Diva Barros e Cremilda Medina são as convidadas para fazer a abertura do concerto que conta com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, que participa na logística do concerto.

Com um vasto repertório que inclui temas mais antigos e outros mais recentes Tito irá fazer uma viagem pelo tempo, até chegar ao seu mais novo trabalho, “Mi é bó”.Tito Paris interpretará os hits da sua longa carreira, acompanhado da banda original e dessas três vozes femininas de S. Vicente.