Moradores fazem churrasco de baleia que morreu ao encalhar na praia

Especialistas alertam para os perigos do consumo de um animal que já estava doente antes de encalhar na praia.

Uma baleia deu à costa, em Salvador, no Brasil, acabando por morrer na passada sexta-feira na praia, como tantas vezes acontece mundo fora.

Apesar de a carcaça desta baleia, de 39 toneladas, já ter sido retirada do areal, os moradores daquela zona decidiram aproveitar a carne do animal para consumo. Fizeram inclusive um churrasco, cujas imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Conta o G1 que, desde que que a baleia morreu, foram muitas as pessoas que por ali passaram para retirar nacos de carne para levar para casa.

Responsáveis sanitários alertam para o risco de contaminação por alguma toxina.

“É um risco muito grande. Antes de morrer, a baleia já vinha com problemas de saúde. O animal traz micro-organismos de onde veio”, disse Erivaldo Queiroz, fiscal da Vigilância Sanitária. Segundo este responsável, as pessoas que consumirem esta carne podem vir a ter problemas de saúde, desde uma simples diarreia e indisposição a uma intoxicação mais grave.

Escreve ainda o G1 que a carcaça do animal foi retirada da praia esta segunda-feira, dia 2. No total, foram retiradas cerca de 29 toneladas do animal, que media perto de 15 metros de comprimento.

Por Notícias ao Minuto