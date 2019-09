Mulher detida nas Filipinas depois de encontrarem bebé na bagagem

5/09/2019 00:34 - Modificado em 5/09/2019 00:35

A norte-americana dizia ser tia do bebé, mas não apresentou qualquer prova da relação familiar. Caso vai ser investigado como tráfico humano.

Foto: Reuters

As autoridades filipinas detiveram uma mulher de nacionalidade norte-americana que tentou sair do país com um bebé de apenas seis dias na sua bagagem de mão, segundo a CNN. O porta-voz do Philippines Immigration Bureau, Melvin Mabulac, disse que foram informados às 6h20 desta quarta-feira (21h20 desta terça-feira em Cabo Verde) de que uma mulher de 43 anos foi intercetada com um bebé recém-nascido na sua bagagem no aeroporto Ninoy Aquino, em Manila.

A mulher ia viajar sozinha e apenas apresentou o seu passaporte. Os funcionários do aeroporto decidiram inspecionar a sua bagagem de mão, que parecia ser maior do que o habitual, e foi nessa altura que encontraram o bebé lá dentro.

A mulher alegou que era tia da criança, mas não apresentou provas da relação familiar.

O caso já foi transferido para a divisão de anti-tráfico humano do Philippines National Bureau of Investigation.

Por Notícias ao Minuto