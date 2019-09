Cabo Verde lidera ranking dos países da África Ocidental como melhor destino turístico

5/09/2019 00:04 - Modificado em 5/09/2019 00:04

Santa Maria – Sal

Num universo de 140 países analisados, Cabo Verde, com uma pontuação de 3,6 num máximo de 7, ocupa o lugar 88 dos mais competitivos no sector do turismo a nível mundial.

De acordo com o Expresso das Ilhas, o estudo organizado pelo Fórum Económico Mundial, refere que Cabo Verde é o 6º destino mais competitivo de África a nível do turismo. “Cabo Verde é mais competitivo que todos os seus concorrentes na sub-região oeste africana, onde ocupa o primeiro lugar, excepto no que respeita aos recursos culturais e naturais”.

Fatores como a segurança, saúde, higiene, recursos humanos e mercado de trabalho, prejudicam o país na classificação geral. Por outro lado, a competitividade nos preços, sustentabilidade ambiental e infraestruturas aeroportuárias, garantem o bom desempenho a Cabo Verde.

Dados divulgados no mês de agosto pelo Instituto Nacional de Estatísticas indicam que o turismo está a crescer, sendo que no segundo trimestre deste ano o número de hóspedes alojados nos diversos estabelecimentos hoteleiros cresceu 7%, em relação ao mesmo período do ano passado.

Em termos semestrais, nos primeiros seis meses deste ano registaram-se mais de “413 mil hóspedes e cerca de 2,5 milhões de dormidas, movimentos que se traduzem em acréscimos nas entradas e nas dormidas de 7,8% e 4,9%, respectivamente face ao semestre homólogo”.