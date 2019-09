Mundial Kitesurf: Airton Cozzolino e Mitú Monteiro procuram consolidar liderança nas Ilhas Maurícias

4/09/2019 23:43 - Modificado em 4/09/2019 23:43

Os atletas internacionais cabo-verdianos Airton Cozzolino e Mitú Monteiro vão defender os lugares que ocupam no pódio do circuito mundial de Kitesurf, na quarta etapa que se realiza de 06 a 15 deste mês, nas Ilhas Maurícias.

Airton Cozzolino lidera a prova mundial, que tem como segundo classificado o também cabo-verdiano, Mitú Monteiro. Os dois kitesurfistas procuram nas Maurícias, conservar os dois primeiros lugares do pódio, quando faltam ainda disputar quatro etapas, incluindo esta, da prova que tem como disciplinas o Freestyle e Ondas.

Nesta prova, participa outro atleta internacional cabo-verdiano, Arsénio Dias, que ocupa a 11ª posição da geral.

Já em femininos, Cabo Verde é representado pela atleta Irati Fonseca Kohler.

Esta quarta etapa a ser disputada nas Ilhas Maurícias, sucede as etapas deste evento mundial denominado “2019 GKA Kite World Tour Events” realizadas em Cabo Verde (Ponte Preta-Sal), Alemanha (Sylt) e Espanha (Tarifa) e antecede as que se realizam no Egipto, Cumbuco (Brasil) e Prea, também no Brasil.