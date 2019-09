Francisca Duarte é Miss Cabo Verde Portugal 2019

4/09/2019 23:18 - Modificado em 4/09/2019 23:18

A jovem de 24 anos é natural da ilha de Santo Antão.

Reprodução Facebook Miss Cabo Verde Portugal

Francisca Duarte foi a grande vencedora do Miss Cabo-verdiana Portugal 2019 que decorreu em Lisboa, no passado sábado, dia 31.

A jovem de 24 anos que é natural de S. Antão venceu a 3ª edição do Miss Cabo-verdiana Portugal que teve lugar no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Lisboa.

Francisca Duarte, Tchicauzinha como é carinhosamente conhecida, que partilhou a passarela com as 14 finalistas de diferentes ilhas de Cabo Verde, todas residentes em Portugal, foi a que mais se destacou entre as candidatas e leva para casa o título de Miss Cabo Verde Portugal 2019.

Entre os prémios que a jovem vai receber está uma viagem para Cabo Verde patrocinada por uma agência de viagens.

A faixa de 1ª dama e Miss fotografia foi para Valdira Rodrigues, já de 2ª dama ficou para a Patrícia Fontinhas. O título de Miss Facebook ficou para a Marlene Carvalho e o de Miss Simpatia foi para a Katia Barros.

Segundo a organização, o evento tem como principal missão o empoderamento feminino, através do fornecimento de ferramentas necessárias para o desenvolvimento pessoal das candidatas.

Por Sapo LifeStyle