Com medo que furacão lhe danificasse o carro, teve ideia… inusitada

4/09/2019 23:02 - Modificado em 4/09/2019 23:02

A mulher partilhou a ideia do marido nas redes sociais.

Foto: Facebook

Um homem residente em Jacksonville, na Flórida, estava preocupado com o furacão Dorian, nomeadamente como poderia guardar o seu carro. Teve uma ideia, no mínimo, ousada.

A mulher, Jessica Eldridge, recorreu às redes sociais para mostrar a ideia do marido, que decidiu guardar o Smart… na cozinha. Sim, leu bem! “O meu marido estava com medo que o carro explodisse”, escreveu.

As fotos que acompanham a publicação mostram efetivamente o carro dentro de casa. Explicou ainda Jessica que a garagem estava ocupada com o outro carro do casal.

Foto: Facebook

Recorde-se que o furacão Dorian, que atingiu este domingo as Bahamas, já provocou a morte a sete pessoas. Espera-se no entanto que agora, já na categoria dois, a tempestade deixe de ser tão feroz e siga em direção a Norte, nomeadamente para Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte.

Por Notícias ao Minuto