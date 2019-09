Papa Francisco aterra em Maputo para iniciar visita a Moçambique

4/09/2019 15:57 - Modificado em 4/09/2019 15:57

O Papa Francisco saiu às 18h25 locais (mais uma hora do que em Lisboa) do avião que o transportou até à Base Aérea de Maputo para uma visita ao país que vai durar até sexta-feira.

Uma forte ovação eclodiu assim que se viu o Papa, recebido na lista pelo presidente moçambicano, Filipe Niusy

À sua espera, já noite, estavam centenas de peregrinos a entoar cânticos que o chamam de mensageiro da paz e reconciliação.

Após uma cerimónia de boas-vindas e depois de percorrer em papamóvel algumas avenidas da cidade, o programa do líder da igreja católica continua na quinta-feira, com uma visita de cortesia ao Presidente da República, no Palácio da Ponta Vermelha, onde fará o seu primeiro discurso em Moçambique.

Por Lusa