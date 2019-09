Estudantes cabo-verdianos órfãos podem candidatar-se ao programa sobre liderança “Iniciativa Ashinaga África 2020”

4/09/2019 15:51 - Modificado em 4/09/2019 15:51

Os estudantes cabo-verdianos órfãos podem candidatar-se a uma bolsa de estudos do programa sobre liderança “Iniciativa Ashinaga África 2020”, concedido pela da Organização não Governamental japonesa Ashinaga.



De acordo com informações veiculadas no site da instituição na Internet, a ideia é apoiar estudantes órfãos com vontade de estudar que se comprometem em regressar para os seus países para “gerar mudanças e desenvolvimento” para as respectivas comunidades.

A missão da Iniciativa Ashinaga África é contribuir com o papel de expansão na África Subsaariana no desenvolvimento global, por meio do aumento de acesso ao ensino superior no exterior, oferecendo apoio financeiro integral para estudar no exterior (equivalente a licenciatura), inclusive propinas escolares, moradia, custo de viagem e outras despesas necessárias.

Para ser beneficiário, o estudante candidato precisa ter perdido um ou ambos os pais, isto é, estar na condição de órfão, ter completado o 12º ano de escolaridade em até dois anos e ter excelência académica.

No caso dos países lusófonos, os estudantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe têm até o dia 30 deste para apresentarem a sua candidatura.

A “Iniciativa Ashinaga África 2020” é um programa de liderança académica, lançado em 2014 e até hoje já beneficiou cerca de 150 estudantes, e destes apenas 15 são dos países lusófonos.

Ashinaga é uma ONG japonesa que dá apoio e proporciona educação aos estudantes órfãos do mundo inteiro.

Oferece apoio financeiro e emocional a crianças e jovens que perderam um ou ambos os pais.

Com uma história que se estende por mais de 50 anos, a organização já apoiou mais 100 mil órfãos japoneses, e em 2001 expandiu a sua actividade com a criação de uma nova filial no Uganda focada principalmente no apoio aos órfãos do HIV.

