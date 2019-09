Olavo Correia: “Estamos a trabalhar para fazer de Cabo Verde uma Nação Digital”

4/09/2019 13:37 - Modificado em 4/09/2019 13:37

O vice-Primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, numa publicação na sua página do Facebook, comunicou que o Governo assinou ontem, um contrato de parceria estratégica com a multinacional chinesa Huawei. Segundo a mesma, esta parceria passa pela partilha de experiência e know how técnico e pela criação de infra-estruturas que possam apoiar as empresas do sector privado cabo-verdiano que atuam na área das TIC.

“Estamos a trabalhar para fazer de Cabo Verde uma nação digital. Nesse âmbito, o Governo assinou uma parceria estratégica com a Huawei, uma empresa internacional, de grande dimensão, com uma expertise importante no domínio das tecnologias”, lê-se.

Olavo Correia adiantou que o objectivo é que esta parceria vá para além da questão tecnológica. Contudo que vai ser trabalhado em parceria com a Huawei de várias áreas e vários domínios para que possam ser definidas as prioridades.

O mesmo acredita que esta parceria vai ajudar o Governo na concretização da sua visão estratégica para o sector, que é utilizar as novas tecnologias para o desenvolvimento do país.

“A nossa missão é fazer de Cabo Verde um país extraordinário” salienta o Ministro.

“Queremos investir nas infra-estruturas, no quadro legal, na formação/qualificação de quadros cabo-verdianos e identificação de talentos, no quadro de toda revolução tecnológica ao nível do Governo, a implementação do 4G e a posterior passagem para o 5G e a própria inserção do 5G para as demais áreas do bem-estar da humanidade como a saúde, educação/formação, transportes, e os demais sectores que nos levarão a um Cabo Verde verdadeiramente digital” ressalta Olavo.

Para finalizar o ministro das Finanças deixa saber que o Governo está a trabalhar em todas as frentes, para fazer parte do mundo digital.