A Tartaruga da Laginha e a falta de consciência cívica

3/09/2019 23:59 - Modificado em 4/09/2019 00:02

Foto: Facebook

Desde a sua inauguração em meados de agosto que a tartaruga gigante colocada a sul da praia da Laginha, vem sendo ato de atitudes reprováveis por parte de muitos frequentadores da praia, que utilizam a mesma para poses fotográficas, subindo em cima da obra.

A obra foi produzida com o propósito de embelezar o local e sensibilizar para a educação ambiental para todos, principalmente para as crianças. A verdade é que, de forma irresponsável, muitos utentes têm usado essa obra de arte para as suas posses fotográficas que posteriormente são colocadas nas redes sociais.

Uma situação que vem despoletando muita indignação principalmente nas redes sociais, onde as fotos acabam por ser publicadas.

Numa busca pela rede social Facebook, este Online pode constatar a incúria de muitos internautas que têm publicado fotos tiradas em cima da referida escultura. As reações negativas a são muitas, com alguns a classificar tais atos como sendo “puro vandalismo”.

Muitos apontam, que existem comportamentos que não se compreende ou não se entende, visto que a obra foi lá colocada não para esse propósito, mas sim para dar um outro colorido e vida à praia da Laginha, considerando tais atitudes como recriminatórias, mas também uma falta de respeito para com o autor da obra.

É que por este andar, se ninguém de direito tomar uma posição restritiva a tais atitudes, o que não seria necessário se houvesse consciência cívica, em pouco tempo a obra de arte estará completamente danificada.

Outros apontam à consciencialização dos aos autores de tais comportamentos, pelo mal que estão causando a um bem que é de todos.

Para evitar futuros comportamentos desse tipo, no início desta semana, as autoridades locais procederam à colocação de uma placa contendo a seguinte inscrição: “Proibido subir na Tartaruga”.

De referir, que a tartaruga da espécie careta-careta, foi construída pelo artista Ró e seus companheiros do atelier Interart de São Vicente.