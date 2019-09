Linha marítima São Vicente/Santo Antão lidera ranking nacional com mais passageiros transportados pela CV Inter-Ilhas

3/09/2019 23:22 - Modificado em 3/09/2019 23:22

Desde a entrada da Cabo Verde Inter-Ilhas nas linhas marítimas do país, no passado 15 de agosto, já foram transportados perto de 37 mil passageiros, sendo que a linha marítima Mindelo/Porto Novo lidera o ranking nacional.

Conforme dados apurados pelo NN, a CV Inter-Ilhas durante este período já transportou entre as ilhas do arquipélago 36.768 passageiros, sendo que na linha Mindelo/Porto Novo, a mais movimentada do país, a fasquia cifra-se nos 25.061 passageiros, representando um total de 68% a nível nacional.

Até à presente data os constrangimentos na venda de bilhetes, sobretudo no Caís de Cabotagem do Porto Grande em Mindelo e no Porto Novo, tem sido um dos grandes problemas, mas que já estão a sendo solucionados, com a abertura de novos postos de venda.

De realçar que, desde a entrada da nova concessionária em Cabo Verde, a linha marítima São Vicente/Porto Novo, tem sido a mais afetada, visto que opera agora com apenas um único ferryboat, o Inter-Ilhas que só tem capacidades para transportar 300 passageiros.

Nesta terça-feira, Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José Gonçalves numa viagem feita ida/volta nesta linha marítima, afirmou que um único barco se adequa aquilo que é o fluxo normal de passageiros e carga entre as duas ilhas. Afirmação essa contrariada pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Novo que disse, que é preciso uma segunda embarcação, para que tudo volte à normalidade.

Como diz um velho ditado: “Do convento sabe quem lá está dentro”.