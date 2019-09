Modelo cabo-verdiana Alécia Morais participa no editorial da edição britânica da revista feminina ELLE

3/09/2019 16:06 - Modificado em 3/09/2019 16:09

A jovem já colaborou com várias edições da revista em países como Alemanha, Itália, EUA, Suécia, entre outros.

A modelo cabo-verdiana Alécia Morais protagoniza o editorial da revista Elle, edição Reino Unido. Segundo a agência da modelo, Da Banda Model Management, este é “um dos editorais mais criativos da sua carreira”.

Depois de colaborar com as edições da revista Elle na Alemanha, Itália, Suécia e EUA, Alécia Morais participou num editorial, intitulado “Soft Power” (‘Poder Suave’ em tradução livre), da edição britânica da revista disponível nas bancas a partir deste mês de setembro.

“Com tecidos transparentes e cores pastel, Alécia parece fazer parte de uma história de encantar dos tempos modernos”. É assim que é descrita a participação da jovem modelo natural de S. Antão na última edição da revista Elle.

Vencedora da primeira e única edição do Elite Model Look Cabo Verde, a modelo que vive em Nova Iorque, conta este ano com viagens de trabalho pela Europa (Londres, Alemanha, Suécia) e África (África do Sul), adianta a mesma fonte.

Fotos cedidas pela Da Banda

