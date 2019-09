Porto Novo: Acidente de viação faz um morto e seis feridos

3/09/2019 13:14 - Modificado em 3/09/2019 13:14

Um homem de 54 anos de idade, morreu na sequência de um acidente de viação, ocorrido por volta das 00:00 desta terça-feira, em Abufadouro, na cidade do Porto Novo, Santo Antão. Do acidente resultaram ainda seis feridos, três dos quais com gravidade e transferidos de urgência para o hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

O óbito do homem de 54 anos, de acordo com informações recolhidas, ocorreu algum tempo depois de ter sido transportado para os serviços de urgência do centro de saúde da cidade do Porto Novo.

O acidente ocorreu na avenida Amílcar Cabral, a principal artéria desta urbe, envolvendo uma carrinha ligeira de marca Toyota, modelo Hilux, conduzido por um jovem, que se despistou e foi de encontro a um posto de iluminação pública, tendo antes atropelado alguns transeuntes, um das quais viria a falecer.

Os três feridos graves transferidos para São Vicente, incluindo o condutor da viatura acidentada, confirmaram as autoridades policiais que estão a averiguar as causas deste acidente, o segundo ocorrido no Porto Novo em menos de duas semanas.

Os dois acidentes de viação resultaram em uma morte e 11 feridos, seis dos quais com gravidade.