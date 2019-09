Papalelé vai representar o Fafe da terceira divisão portuguesa

3/09/2019 12:55 - Modificado em 3/09/2019 12:55

O avançado internacional cabo-verdiano, Hélio Silva “Papalele”, já se encontra em Portugal, onde vai representar a Associação Desportiva de Fafe, do Distrito de Braga, Região Norte, que milita na terceira divisão do futebol português,

Depois do imbróglio a volta da mudança do jogador para o estrangeiro, as portas abriram-se para o jogador de 20 anos ex-Mindelense e na terceira divisão do futebol português.

Considerado melhor jogador da última edição do campeonato nacional em Cabo Verde, Papapele, tem agora a oportunidade de se tornar profissional, depois de tentativas no Lille da França.

De recordar que, o avançado é um dos jogadores mais cotados do futebol nacional, tendo desde 2016, data que foi lançado no Mindelense pelo treinador Rui Alberto Leite, conquistado vários títulos individuais e coletivos.

Sabe o NN que as portas da Europa se abriram para Papalele, em Fafe, faltando apurar a extensão do contrato entre o jogador com a equipa que milita no Grupo A da 3ª divisão portuguesa.

O Fafe, neste momento, ocupa a 10ª posição do Grupo A, com quatro pontos em três jogos disputados, com uma diferença pontual de 5 pontos para o líder Vizela que soma nove pontos.

O próximo jogo do Fafe será frente ao Rebordelo, a contar para a Taça de Portugal.