Porto Novo: Governo anuncia investimentos superiores a 450 mil contos para os próximos três anos

3/09/2019 00:19 - Modificado em 3/09/2019 00:19

O município do Porto Novo, em Santo Antão, receberá nos próximos três anos investimentos públicos superiores a 450 mil contos em sectores como requalificação urbana, acesso à habitação e desencravamento das localidades.

O anúncio foi feito pelo ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, durante a sessão solene da Assembleia Municipal do Porto Novo, que marcou o Dia do Município, que se celebra hoje.

Com Santo Antão, o Governo está a cumprir os “compromissos” assumidos, segundo o ministro, que assegurou que o aeroporto vai ser construído, a instalação do ensino superior “está em andamento” e que projecto de água e saneamento vai ser materializado.

“Temos estado cumprir com Santo Antão, já fizemos muito, mas falta ainda muito mais”, notou o também ministro titular das pastas dos Assuntos Parlamentares, da Presidência do Conselho de Ministros e do Desporto, que avançou ainda que políticas estão a ser implementadas para fazer desta ilha “um destino turístico de referência”.

O propósito, avançou, é colocar Santo Antão, nos próximos anos, num “patamar diferenciado de desenvolvimento”, desafio para qual já existem “os ingredientes”, quais sejam, enumerou, a sua “gente empreendedora e uma importante diáspora”, alem do facto de a ilha ser “um património natural único” em Cabo Verde.

Porto Novo comemora hoje o Dia do Município, data que coincide com os 57 anos de criação do concelho.

Fonte: Inforpress