Santo Antão: Operadores turísticos esperam regularização dos transportes marítimos antes da época alta do turismo

2/09/2019 16:26 - Modificado em 2/09/2019 16:26

Os operadores turísticos em Santo Antão têm a esperança em que os “sobressaltos” que têm marcado os transportes marítimos entre Porto Novo e São Vicente fiquem ultrapassados antes do arranque, em Outubro, da época alta do turismo.

Segundo o porta-voz dos operadores, Carlos Neves, em declarações a Agência Cabo-Verdiana de Noticias, esta classe espera que os problemas dos transportes marítimos entre as duas ilhas fiquem resolvidos ainda no decorrer este mês de Setembro, para que a época alta do turismo em Santo Antão decorra “na normalidade”.

Os operadores turísticos santantonenses dizem que a “desorganização” reinante na linha marítima entre Santo Antão e São Vicente, desde o dia 15 de Agosto, com a entrada da nova operadora, a Cabo Verde Inter-ilhas, já está a afetar o turismo nesta ilha.

Segundo os operadores, muitos turistas tiveram que cancelar viagens para Santo Antão nas últimas duas semanas por não ter conseguido bilhetes de passagem no único ferryboat, o Inter-ilhas, que está a operar nesta rota.

Segundo o operador Albertino Dongo, é cada vez mais urgente a necessidade do Governo e a nova operadora criarem as condições com vista à normalização dos transportes neste percurso, o de maior fluxo a nível nacional.

A Cabo Verde Inter-ilhas, num encontro sexta-feira, 30 de agosto, com os operadores económicos em Santo Antão comprometeu-se a resolver os problemas que afectam, nesta altura, a ligação marítima entre as duas ilhas.

A época alta do turismo em Santo Antão decorre entre outubro e maio, período em que chegam à ilha “milhares de turistas” provenientes, sobretudo, do norte da Europa.