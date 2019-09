José Gonçalves pretende resolver constrangimentos verificados na rota SV/SA/SV

O ministro do Turismo, Transportes e da Economia Marítima, José Gonçalves, diz estar a trabalhar afincadamente com a Comissão de Acompanhamento da Concessão dos Transportes Inter-ilhas (CA) para a resolução dos problemas, de forma a normalizar a situação do atendimento público e vendas de bilhetes nos guichés, com recurso ao sistema manual enquanto se resolva o sistema de venda de bilhetes online.

“Ocupei-me pessoalmente do assunto tendo, convocado uma reunião com a Concessionária e a CA, para a manhã de terça-feira, dando claras instruções ao rigoroso cumprimento dos termos do contrato com especial atenção em evitar qualquer degradação do nível de serviço prestado aos clientes”, assegurou José Gonçalves na sua página na rede social.

O mesmo dá os parabéns a Comissão pelo excelente trabalho e resultados alcançados que não só resolveu a situação de transporte São Vicente-Santo Antão como aumentou postos de venda de bilhetes em Santo Antão, São Vicente e na Brava.

De referir que o Ministro da Economia Marítima vai fazer amanhã 3 de setembro, uma viagem à ilha de Santo Antão com o objectivo de observar o funcionamento das operações de transporte de passageiros e carga e o serviço de atendimento ao cliente na linha São Vicente/Santo Antão/São Vicente.