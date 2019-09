Boa Vista: Cães vadios atacam gado na zona norte da ilha

1/09/2019 23:33 - Modificado em 1/09/2019 23:33

Agricultores e criadores de gado do norte da ilha da Boa Vista, em específico na zona de João Galego (zona mais produtiva de produtos agrícolas da ilha e com bastante criação de gado caprino), estão preocupados em relação a ataques de cães vadios ao gado, e pedem intervenção das autoridades.

Após alguns anos sem chuva nessa região, os mesmos dizem que essa situação dos cães sarnentos que estão a dizimar o gado caprino é grave e que estes tornam-se a numa séria ameaça ao efectivo pecuário dessa zona, o que é preocupante visto que muitos dependem do leite deste animal, para a produção do famoso “queijo de cabra”.

O jovem agricultor Crizante Silva, vê essa situação com sendo lamentável e como diz “A Câmara Municipal e o Governo, deveriam fazer algo em relação a isso, porque esta situação já está chegando ao limite. Já não se encontra mais nenhum gado nos campos por causa desses cães vadios que vão dizimando os rebanhos de cabras, e isso é uma situação lastimável, mais ainda para os criadores de gado que não tem agricultura e que vivem apenas do pastorio”.

“Das mais de 20 cabeças de cabra que tinha restam-me cinco cabeças, e isso é uma situação triste” acrescenta Crizanto.

Quem falou ao NN também foi Manuel Ramos, criador de gado há muitos anos, que demonstrou estar bastante preocupado com essa situação.

“A falta de chuva acaba por dificultar as coisas porque com 2 a 3 anos de seca a situação não está fácil. Devido a esta seca prolongado os animais estão a morrer todos e os que restam têm sido alvos do ataque de cães vadios que estão a comer a maior parte dos animais”.

Manuel salientou ainda que sua situação neste momento é péssima “antes eu tinha um bom rebanho, mas agora já não tenho quase nada. Eu tinha mais de 120 cabeças de gado e agora não me restam quinze. As autoridades locais têm que agir o mais depressa possível em relação a esta problemática, pois a continuar assim, muitos criadores vão ficar sem gado”.