Fernando Elísio Freire preside sessão solene das comemorações do 57º aniversário do Município do Porto Novo

1/09/2019 23:27 - Modificado em 1/09/2019 23:27

O Ministro do Estado e dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, preside nesta segunda-feira, 02, a cerimónia oficial do 57º aniversário do Município do Porto Novo, Santo Antão.

A sessão solene que decorre no salão nobre da Câmara Municipal do Porto Novo, contará com a presença de várias entidades públicas e representantes das comunidades locais.

De salientar que neste domingo, o Ministro participou no Treeking “Flagelados do Vento Leste”, em Bordeira, onde aproveitou para visitar as obras da requalificação do campo de futebol de Círio, seguida de descerramento da placa desportiva construída na Ribeira Fria.

Na segunda-feira, para além da cerimónia oficial, Fernando Elísio Freire efetuará uma visita guiada às obras municipais, mais especificamente as do Ponto de Turismo e do Centro de Interpretação, bem como a obras de Chã de Galinheira, Chã de Viúva, Chã de Itália, Centro de Artes e Ofícios, Acessos Abufadouro, Curraletes, Lejadinho, Coço de Chã e Jardim, entre outras.