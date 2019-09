Eliseu Fortes vence segunda etapa do “Sinta 10 Trail Running”

1/09/2019 23:22 - Modificado em 1/09/2019 23:22

O atleta santantonense, Eliseu Fortes, venceu neste fim-de-semana a segunda etapa “Sinta 10 Trail Running”, realizado no Município do Porto Novo, assegurando assim a liderança na prova, quando faltam apenas uma etapa para o final do campeonato.

Depois de ter vencido em abril último a primeira etapa do “Sinta 10 Trail Running”, prova realizado no Paul, sob o lema “Três Concelhos e Três Etapas”, Eliseu Fortes voltou neste fim-de-semana a ser mais forte na prova, desta feita no Concelho do Porto Novo, nos 16 quilómetros, arrecadando a primeira posição do circuito e também do geral.

Ao NN, o atleta internacional cabo-verdiano de 34 anos, sublinhou que as provas de montanha são “sempre difíceis” devido as especificidades dos percursos de trail e pela tecnicidade diferenciada exigida em cada uma das provas, revelando que os percursos nunca são iguais, gerando daí muitas dificuldades.

“Tem sido feito um trabalho continuo e sistemático, tanto da minha parte como do treinador e fisioterapeuta Euritse Monteiro, e todas as pessoas que acreditam que é possível continuar a correr. Sendo assim, mesmo com grandes dificuldades que se impõe no trail, a minha prestação tem sido quase perfeita” salientou o atleta, vincando que se encontra ainda a recuperar de uma lesão.

Convidado a comentar os percursos de trail já disputados e motivações para a terceira e última etapa, curiosamente a ser realizado no Concelho da Ribeira Grande, seu torrão natal, Eliseu Fortes, assume que nas provas de trail nunca se perde, porque mesmo não chegando no primeiro lugar a natureza acaba sempre por “nos presentear com maravilhas únicas”, mas vinca que, como é obvio, o objetivo também passa por vencer as provas.

Numa prova que conta com a participação de 10 atletas de Santo Antão e São Vicente, com três etapas nos três concelhos da ilha (Paul, Porto Novo e Ribeira Grande), Eliseu Fortes, destaca-se no pódio do campeonato de trail de Cabo Verde, com duas vitórias consecutivas. Segue-se no segundo posto Flávio Andrade natural de Ribeira das Patas, interior do Porto Novo e João Fortes, do Porto Novo.

De realçar que, os atletas que terminam cada etapa ganham pontos e o vencedor do campeonato é definido pelo somatório dos pontos das três etapas.

A última será disputada em novembro próximo, no Concelho da Ribeira Grande. A organização deste primeiro campeonato de Cabo Verde, tem como principais objetivos, promover e massificar o trail running como estilo de vida; levar o trail running às comunidades do interior, servindo de motivação e opção desportiva, visto que não requer muitos meios financeiros para pratica-lo; criar competições a nível nacional, como forma de preparar nossos atletas para provas internacionais; aproveitar e promover a ilha e seus trilhos históricos, composto por vales, montanhas e planícies; aproveitar o trail running como diferencial turístico, transformando-o num produto de referência para Santo Antão e contribuir para uma maior sinalização dos caminhos vicinais, tornando mais agradável e seguro as caminhadas, proporcionando com isso o aumento da satisfação dos visitantes.